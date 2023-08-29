Південна Корея збільшить допомогу Україні на рік до майже 400 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Південна Корея надасть наступного року фінансову допомогу Україні обсягом 394 мільйони доларів, що у вісім разів більше, ніж цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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«Південна Корея оголосила у вівторок про фінансову допомогу Україні наступного року обсягом 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів), що у вісім разів більше, ніж цього року», - ідеться в повідомленні.
Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає 130 мільярдів вон на відновлення, 260 мільярдів вон на гуманітарну допомогу і ще 130 мільярдів вон через міжнародні організації.
Зазначається, що в липні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що його країна надасть цього року «великий обсяг військових постачань», не вдаючись у подробиці.
«У вівторок Юн також оголосив про збільшення офіційної допомоги Південній Кореї з метою розвитку стратегічних регіонів, включно з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном та Африкою, з 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд доларів США)», - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, як-от ланцюжки постачань, а також узяти на себе відповідальність як ключового члена світового співтовариства.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у Києві.