Южная Корея увеличит помощь Украине на год до почти 400 миллионов долларов

Детали

«Южная Корея объявила во вторник о финансовой помощи Украине в следующем году в размере 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов), что в восемь раз больше, чем в этом году», - говориться в сообщении.

Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов вон на гуманитарную помощь и еще 130 миллиардов вон через международные организации.

Отмечается, что в июле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна предоставит в этом году «крупный объём военных поставок», не вдаваясь в подробности.

«Во вторник Юн также объявил об увеличении официальной помощи Южной Корее в целях развития стратегических регионов, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд долларов США)», - говориться в сообщении.

Сообщается, то увеличение зарубежной помощи является частью усилий, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским компаниям выйти за границу и защитить национальные интересы, такие как цепочки поставок, а также взять на себя ответственность в качестве ключевого члена мирового сообщества.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Киеве.