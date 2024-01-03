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Єрмак і Салліван обговорили російські ракетні удари по Україні

Єрмак і Салліван обговорили російські ракетні удари по Україні

Київ • УНН

 • 30281 перегляди

Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України після нещодавніх російських атак, а також запланували майбутнє українсько-американське співробітництво.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомили в Офісі глави української держави, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час першої у новому році бесіди сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "шахед".

Андрій Єрмак поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети "Кинджал".

Співрозмовники погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.

Єрмак висловив щиру подяку команді президента США Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом США необхідного Україні пакета допомоги.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також скоординували кроки щодо реалізації планів українсько-американської співпраці на 2024 рік в усіх напрямах, зокрема у сфері національної безпеки.

Єрмак у Вашингтоні провів закриту зустріч із радником Білого дому Салліваном: обговорили подальшу підтримку України14.11.23, 07:43 • 93338 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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