Єрмак і Салліван обговорили російські ракетні удари по Україні
Київ • УНН
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України після нещодавніх російських атак, а також запланували майбутнє українсько-американське співробітництво.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомили в Офісі глави української держави, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що під час першої у новому році бесіди сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "шахед".
Андрій Єрмак поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети "Кинджал".
Співрозмовники погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.
Єрмак висловив щиру подяку команді президента США Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом США необхідного Україні пакета допомоги.
Андрій Єрмак і Джейк Салліван також скоординували кроки щодо реалізації планів українсько-американської співпраці на 2024 рік в усіх напрямах, зокрема у сфері національної безпеки.
Єрмак у Вашингтоні провів закриту зустріч із радником Білого дому Салліваном: обговорили подальшу підтримку України14.11.23, 07:43 • 93338 переглядiв