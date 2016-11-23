ЄП може ухвалити необхідне для "безвізу" Україні рішення у січні - євродепутат

М.Боні запевнив, "щойно в ЄС домовляться про всі деталі безпекового механізму, Україна негайно отримає безвізовий режим", пише видання.

Як зазначається, за його прогнозами, "Європарламент може проголосувати за це на початку наступного року, можливо, навіть у січні".

М.Боні наголосив, що механізм призупинення дії безвізового режиму “не був штучно створений для того, щоб зумисне відтягнути ухвалення рішення щодо України”.

За його словами, цей механізм - відповідь ЄС на останні міграційні ризики, які “спричинили додатковий тиск на країни-члени”.

Євродепутат нагадав, що на узгодження цього механізму так само чекає й Тбілісі, чий переговірний процес з ЄС щодо візової лібералізації також перебуває на фінішній прямій.

Згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Естонська євродепутат Кая Каллас заявила, що терміни запровадження "безвізу" з Україною залежать зараз лише від темпу роботи над безпековим механізмом, яка, за її словами, "просувається успішно".