ЕП может принять необходимое для "безвиза" Украины решение в январе - евродепутат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Как только в Евросоюзе договорятся о всех деталях безопасного механизма приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами, Украина немедленно получит визовую либерализацию. Европарламент может проголосовать за это уже в январе. Об этом заявил польский евродепутат Михал Бони, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
М.Бони заверил, что "как только в ЕС договорятся о всех деталях безопасного механизма, Украина немедленно получит безвизовый режим", пишет издание.
Как отмечается, по его прогнозам, "Европарламент может проголосовать за это в начале следующего года, возможно, даже в январе".
М.Бони отметил, что механизм приостановления действия безвизового режима "не был искусственно создан для того, чтобы умышленно оттянуть принятие решения относительно Украины".
По его словам, этот механизм - ответ ЕС на последние миграционные риски, которые "вызвали дополнительное давление на страны-члены".
Евродепутат напомнил, что согласования этого механизма также ждет и Тбилиси, чей переговорный процесс с ЕС по визовой либерализации также находится на финишной прямой.
Согласно решению Совета ЕС визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
Эстонская евродепутат Кая Каллас заявила, что сроки введения "безвиза" с Украиной зависят сейчас лишь от темпа работы над механизмом безопасности, которая, по ее словам, "продвигается успешно".