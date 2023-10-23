«Єллоустоун для Європи»: Румунія створює найбільший заповідник дикої природи на континенті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Румунії в Трансільванії створюють найбільший лісистий національний парк в Європі, що спрямований на захист 100 тисяч гектарів дикої природи, а також на розвиток екотуризму на підтримку місцевих громад. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Область Трансільванії, на південному краю Карпатських гір, є одним з найдикіших місць Європи. Бурі ведмеді, вовки та рисі бродять по лісистих схилах пагорбів. Також там нещодавно з’явилися зубри після 200-річної відсутності в рамках роботи Фонду збереження Карпат.
Амбіції Румунії не малі: вона прагне створити найбільший лісистий національний парк на континенті. Дикий заповідник площею 101 000 гектарів. Це як Єллоустоун для Європи.
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«Ідея полягає в тому, щоб створити парк, який не лише захищатиме ліси та дику природу, а й підтримуватиме місцеві громади в екотуризмі та бізнесі, що сприятиме розвитку природи», — каже Резван.
Доповнення
У Румунії понад 6 мільйонів гектарів лісу, значна частина якого все ще є «незайманими» територіями без людських поселень. Там розташовані деякі з небагатьох видів лісів, що залишилися в Європі. Але незаконна вирубка знищила величезні масиви лісу, і нищення продовжується.