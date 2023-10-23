"Йеллоустоун для Европы": Румыния создает крупнейший заповедник дикой природы на континенте

Детали

Область Трансильвании, на южной оконечности Карпатских гор, является одним из самых диких мест Европы. Бурые медведи, волки и рыси бродят по лесистым склонам холмов. Также там недавно появились зубры после 200-летнего отсутствия в рамках работы Фонда сохранения Карпат.

Амбиции Румынии не малы: она стремится создать самый большой лесистый национальный парк на континенте. Дикий заповедник площадью 101 000 гектаров. Это как Йеллоустоун для Европы.

Цитата

«Идея заключается в том, чтобы создать парк, который будет не только защищать леса и дикую природу, но и поддерживать местные общины в экотуризме и бизнесе, что будет способствовать развитию природы», — говорит Резван.

Дополнение

В Румынии более 6 миллионов гектаров леса, значительная часть которого все еще является «нетронутыми» территориями без человеческих поселений. Там расположены некоторые из немногих видов лесов, оставшихся в Европе. Но незаконная вырубка уничтожила огромные массивы леса, и уничтожение продолжается.