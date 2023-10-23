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"Йеллоустоун для Европы": Румыния создает крупнейший заповедник дикой природы на континенте

Киев • УНН

 • 510384 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Румынии в Трансильвании создают самый большой лесистый национальный парк в Европе, направленный на защиту 100 тысяч гектаров дикой природы, а также на развитие экотуризма в поддержку местных общин. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

"Йеллоустоун для Европы": Румыния создает крупнейший заповедник дикой природы на континенте

Детали

Область Трансильвании, на южной оконечности Карпатских гор, является одним из самых диких мест Европы. Бурые медведи, волки и рыси бродят по лесистым склонам холмов. Также там недавно появились зубры после 200-летнего отсутствия в рамках работы Фонда сохранения Карпат.

Амбиции Румынии не малы: она стремится создать самый большой лесистый национальный парк на континенте. Дикий заповедник площадью 101 000 гектаров. Это как Йеллоустоун для Европы.

Цитата

«Идея заключается в том, чтобы создать парк, который будет не только защищать леса и дикую природу, но и поддерживать местные общины в экотуризме и бизнесе, что будет способствовать развитию природы», — говорит Резван.

Дополнение

В Румынии более 6 миллионов гектаров леса, значительная часть которого все еще является «нетронутыми» территориями без человеческих поселений. Там расположены некоторые из немногих видов лесов, оставшихся в Европе. Но незаконная вырубка уничтожила огромные массивы леса, и уничтожение продолжается.

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