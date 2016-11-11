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Єгипет заявив про зрив планів "Братів-мусульман" напередодні запланованих протестів

Єгипет заявив про зрив планів "Братів-мусульман" напередодні запланованих протестів

Київ • УНН

 • 9666 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Влада Єгипету заявила, що поліція виявила схованку зі зброєю, яку прихильники забороненого руху "Братів-мусульман" нібито мали використати перед раніше запланованими протестами проти погіршення економічних умов, передає УНН з посиланням на Reuters.

Маловідома група, що називає себе "Рух бідних", в останні місяці закликала єгиптян долучитися до протесту 11 листопада проти зростання цін і поглиблення жорсткої економії.

Попри популярність заклику у соцмережах, у середу "Рух бідних" заявив, що скасовує акцію через "поліцейські репресії".

Так, останнім часом за звинуваченням у підбурюванні до безладів у країні були затримані десятки людей.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило в четвер про викриття схованки зброї та боєприпасів на кладовищі і будинку в провінції Файюм на південний захід від Каїра.

Також правоохоронці повідомили, що викрили п'ять місць виготовлення бомб по всій країні, звинувативши збройну групу у координації дій з "Братами-мусульманами" для здійснення атак на поліцейські контрольно-пропускні пункти напередодні протестів.

"Збройне крило "Братів-мусульман" мало намір використовувати зброю в терористичних актах, у той час як вони використовують економічні умови для підбурювання протестів", - сказано в заяві МВС Єгипту.

"Брати-мусульмани", найстаріший політичний рух Єгипту, заявляють, що це мирна організація і заперечує наявність збройного крила.

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