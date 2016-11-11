Египет заявил о срыве планов "Братьев-мусульман" в преддверии намеченных протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Власть Египет заявила, что полиция обнаружила тайник с оружием, которое сторонники запрещенного движения "Братьев-мусульман" якобы имели использовать перед ранее запланированными протестами против ухудшения экономических условий, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Малоизвестная группа, называющая себя "Движение бедных", в последние месяцы призвала египтян присоединиться к протесту 11 ноября против роста цен и углубления жесткой экономии.
Несмотря на популярность призыва в соцсетях, в среду "Движение бедных" заявило, что отменяет акцию из-за "полицейских репрессий".
Так, в последнее время по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам в стране были задержаны десятки людей.
Министерство внутренних дел Египта сообщило в четверг о разоблачении хранения оружия и боеприпасов на кладбище и дома в провинции Файюм к юго-западу от Каира.
Также правоохранители сообщили, что разоблачили пять мест изготовления бомб по всей стране, обвинив вооруженную группу в координации действий с "Братьями-мусульманами" для осуществления атак на полицейские контрольно-пропускные пункты накануне протестов.
"Вооруженное крыло "Братьев-мусульман" намеревалось использовать оружие в террористических актах, в то время как они используют экономические условия для подстрекательства протестов", - говорится в заявлении МВД Египта.
"Братья-мусульмане", старейшее политическое движение Египта заявляют, что это мирная организация и отрицает наличие вооруженного крыла.