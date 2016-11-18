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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Єдину "швидку", що обслуговує три міста, можуть закрити на Дніпропетровщині

Єдину "швидку", що обслуговує три міста, можуть закрити на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 9505 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У м. Нікополь Дніпропетровської області 200 співробітників "Нікопольської міської станції швидкої медичної допомоги" мають намір бойкотувати наказ про розселення штату. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ГО "Громадянський актив" Олександр Тихон.

"Надійшло колективне звернення від працівників "Нікопольської міської станції швидкої медичної допомоги" про наказ про розселення штату співробітників у зв'язку з відсутністю опалення в будівлі станції швидкої допомоги м. Нікополь, зважаючи на проведену децентралізацію опалення в м. Нікополь, а саме відключення центрального опалення.

Персонал нікопольської швидкої допомоги, а це більше 200 співробітників заявили про непокору наказу, і, намір бойкотувати дане рішення,відмовляючись від розселення не дивлячись ні на температурний режим ні на тиск зверху", - написав він.

Також, за словами О.Тихона, на сьогодні існує загроза закриття єдиної "швидкої", що обслуговує три міста на Дніпропетровщині.

"У нас є загроза закриття єдиної швидкої, що обслуговує три міста і район", - додав він.

Українські Національні Новини

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