Единую "скорую", которая обслуживает три города, могут закрыть на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В г. Никополь Днепропетровской области 200 сотрудников "Никопольского городской станции скорой медицинской помощи" намерены бойкотировать приказ о расселении штата. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ОО "Гражданский актив" Александр Тихон.
"Поступило коллективное обращение от работников" Никопольской городской станции скорой медицинской помощи "о приказе о расселении штата сотрудников в связи с отсутствием отопления в здании станции скорой помощи г.Никополь, ввиду на проводимую децентрализацию отопления в г. Никополь, а именно отключение центрального отопления.
Персонал никопольской скорой помощи, а это более 200 сотрудников заявили о неподчинении приказу, и, намерение бойкотировать данное решение, отказываясь от расселения несмотря ни на температурный режим ни на давление сверху ", - написал он.
Также, по словам А.Тихона, на сегодня существует угроза закрытия единственной "скорой", что обслуживает три города в Днепропетровской области.
"У нас есть угроза закрытия единственной скорой, обслуживающей три города и район", - добавил он.