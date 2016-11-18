Единую "скорую", которая обслуживает три города, могут закрыть на Днепропетровщине

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15 марта, 19:03 • 108803 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148857 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126847 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120149 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106746 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102379 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В г. Никополь Днепропетровской области 200 сотрудников "Никопольского городской станции скорой медицинской помощи" намерены бойкотировать приказ о расселении штата. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ОО "Гражданский актив" Александр Тихон.

"Поступило коллективное обращение от работников" Никопольской городской станции скорой медицинской помощи "о приказе о расселении штата сотрудников в связи с отсутствием отопления в здании станции скорой помощи г.Никополь, ввиду на проводимую децентрализацию отопления в г. Никополь, а именно отключение центрального отопления.

Персонал никопольской скорой помощи, а это более 200 сотрудников заявили о неподчинении приказу, и, намерение бойкотировать данное решение, отказываясь от расселения несмотря ни на температурный режим ни на давление сверху ", - написал он.

Также, по словам А.Тихона, на сегодня существует угроза закрытия единственной "скорой", что обслуживает три города в Днепропетровской области.

"У нас есть угроза закрытия единственной скорой, обслуживающей три города и район", - добавил он.

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