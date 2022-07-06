Є велика ймовірність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами – міський голова

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"В Енергодарі окупанти заявили про те, що з 1 вересня мають намір почати новий навчальний рік по російським програмам. Водночас очевидно, що загарбники відчувають великий кадровий дефіцит і реалізувати свої наміри їм буде дуже важко", - повідомив Орлов.

З його слів, так званою окупаційною військово-цивільною адміністрацію вже неодноразово оголошувався набір вчителів серед місцевих освітян. Але бажаючих прийняти пропозицію рашистів майже не виявилося.

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"Тож в Енергодар мають намір завозити вчителів з Криму та рф. Та ми радимо їм не квапитися з пакуванням чемоданів, бо доведеться дуже швидко їх збирати у зворотньому напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, у звільненому від окупантів місті", - заявив міський голова.

Всю актуальну інформацію щодо отримання атестатів та організації освітнього процесу в умовах війни він радить отримати на телеграм-каналі «Освіта Енергодара» https://t.me/+esRdBh2jvt8yMzZi та задати питания на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо

Минулого місяця у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські окупанти відкрили пункт прийому документів для оформлення громадянства рф.