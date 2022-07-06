Есть большая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами – городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Оккупанты в Энергодаре хотят учить детей по российским школьным программам, но им не хватает учителей. Россияне хотят завозить своих педагогов из Крыма, однако им советуют не торопиться. Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.
Детали
"В Энергодаре оккупанты заявили о том, что с 1 сентября намерены начать новый учебный год по российским программам. В то же время очевидно, что захватчики испытывают большой кадровый дефицит и реализовать свои намерения им будет очень тяжело", - сообщил Орлов.
По его словам, так называемой оккупационной военно-гражданской администрации уже неоднократно объявлялся набор учителей среди местных педагогов. Но желающих принять предложение рашистов почти не оказалось.
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"Поэтому в Энергодар намерены завозить учителей из Крыма и россии. Но мы советуем им не спешить с упаковкой чемоданов, потому что придется очень быстро их собирать в обратном направлении. Ведь есть большая и очень ожидаемая вероятность, что новый учебный год Энергодар начнет под украинскими флагами, в освобожденном от оккупантов городе", - заявил городской голова.
Всю актуальную информацию о получении аттестатов и организации образовательного процесса в условиях войны он советует получить на телеграмм-канале "Образование Энергодара" https://t.me/+esRdBh2jvt8yMzZi и задать вопрос на электронную почту [email protected].
Напомним
В прошлом месяце во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты открыли пункт приема документов для оформления гражданства россии.