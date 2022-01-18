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Є тільки один можливий шлях вперед: глава МЗС Канади зверулась до РФ

Є тільки один можливий шлях вперед: глава МЗС Канади зверулась до РФ

Київ • УНН

 • 23074 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає єдиним можливим шляхом навколо ситуації з Україною деескалацію Росії та залучення її до змістовного діалогу. Таку думку вона висловила під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Цитата

“Є тільки один можливий шлях вперед. Росія повинна почати деескалацію і долучитися до змістовного діалогу. Це те питання, яке я піднімаю зі своїми партнерами”, — заявила Жолі.

Деталі

Зокрема, глава МЗС підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України і попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію Москву чекають серйозні наслідки, в тому числі санкції.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну.

Контекст

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

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