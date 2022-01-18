Є тільки один можливий шлях вперед: глава МЗС Канади зверулась до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає єдиним можливим шляхом навколо ситуації з Україною деескалацію Росії та залучення її до змістовного діалогу. Таку думку вона висловила під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.
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“Є тільки один можливий шлях вперед. Росія повинна почати деескалацію і долучитися до змістовного діалогу. Це те питання, яке я піднімаю зі своїми партнерами”, — заявила Жолі.
Деталі
Зокрема, глава МЗС підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України і попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію Москву чекають серйозні наслідки, в тому числі санкції.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну.
Контекст
Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.