Міністр закордонних справ Канади прибула до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну, де вже встигла зустртись з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це очільник українського уряду повідомив в своєму Twitter, пише УНН.
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“Радий зустріти в Києві очільницю МЗС Канади Мелані Жолі. Вдячний за цей важливий прояв підтримки та відкритість до зміцнення відносин між Украиною і Канадою. Розраховуємо на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю”, — написав Шмигаль.
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Міністерка перебуватиме з візитом в Україні 17-18 січня на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За даними МЗС України, у вівторок глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російської агресії, консолідація подальших кроків зі стримування РФ, зміцнення безпекового сектору України.
Міністри обговорять актуальні питання двостороннього співробіництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах.
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Сьогодні в України прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Крім того, з візитом наразі відвідує Київ двопартійна делегація Конгресу США.
Візити відбуваються невдовзі після переговорів США, ОБСЄ та НАТО з представниками РФ щодо так зваих “гарантій безпеки”, яких вимагає Росія.