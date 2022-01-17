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"Вчасний візит": Кулеба в Києві зустрів конгресменів зі США

"Вчасний візит": Кулеба в Києві зустрів конгресменів зі США

Київ • УНН

 • 21365 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Києві зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Про це очільник зовнішньополітичного відомства повідомив у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата:

“Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ”, - повідомив міністр.

Деталі

Сенатори Роб Портман (республіканець, штат Огайо), Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут), Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир), Емі Клобучар (демократка, Міннесота), Кевін Крамер (республіканець, Північна Дакота), Річард Блюменталь (демократ, Коннектикут) і Роджер Вікер (республіканець, Міссісіпі) відвідають Україну в понеділок, 17 січня.

Ввечері в понеділок у них запланована зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, після чого посадовці поспілкуються з журналістами.

У межах візиту сенатори також зустрінуться з міністром внутрішніх справ Монастирським та міністром оборони Резніковим, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України супроти російської агресії та висловити підтримку її демократичним реформам.

Сенатори також зустрінуться з міністром енергетики Германом Галущенком та іншими представниками енергетичного сектору для обговорення енергетичної безпеки України.

Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ. pic.twitter.com/L0UYatQYbA

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2022

Доповнення

Окрім сенаторів, сьогодні Україну відвідує очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Також, 17-18 січня в Україні з візитом перебуватиме міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Візити відбуваються невдовзі після переговорів США, ОБСЄ та НАТО з представниками РФ щодо так зваих “гарантій безпеки”, яких вимагає Росія.

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