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В Україну їдуть голови МЗС відразу двох країн

В Україну їдуть голови МЗС відразу двох країн

Київ • УНН

 • 26628 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 17-18 січня здійснять візит до України. Зустрічі анонсували у МЗС України, пише УНН.

Деталі

17 січня федеральна голова МЗС Німеччини Анналена Бербок здійснить свій перший після призначення візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Візит має на меті засвідчити підтримку України зі сторони Німеччини на тлі агресивних дій Росії.

Дмитро Кулеба та Анналена Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть активізація міжнародних зусиль з протидії російській агресії, координація подальших кроків у рамках Нормандського формату та Кримської платформи, інтеграція України в ЄС і НАТО, розвиток двостороннього економічного, енергетичного та гуманітарного партнерства, вказали у МЗС.

Також, 17-18 січня в Україні з візитом перебуватиме міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російської агресії, консолідація подальших кроків зі стримування РФ, зміцнення безпекового сектору України.

Міністри, за повідомленням МЗС, обговорять актуальні питання двостороннього співробіництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах.

17 січня Дмитро Кулеба та Анналена Бербок проведуть спільну онлайн-пресконференцію. 18 січня Дмитро Кулеба та Мелані Жолі проведуть спільну пресконференцію.

Доповнення

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Відключення Росії від системи SWIFT є однією із можливих опцій.

Анналена Бербок здійснить перший візит у ранзі голови МЗС ФРН до країн пострадянського простору. 17 січня у Києві вона зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у Москві очільнця німецького зовнішньополітичного відомства проведе переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Згодом Бербок та голова МЗС Франції Ле Дріан планують франко-німецький візит на лінію розмежування в Україні.

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