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"Є про що розказати, але згодом": Зеленський на селекторі заслухав доповіді розвідки

"Є про що розказати, але згодом": Зеленський на селекторі заслухав доповіді розвідки

Київ • УНН

 • 517054 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів селектор, де заслухав доповіді розвідки про результати діяльності СБУ та звіт міністра внутрішніх справ, зокрема, щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів рф, пише УНН.

Цитата

“Щоденний селектор. Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів”, - написав Зеленський у Telegram.

Голова держави також повідомив, що окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. “Є про що розказати, але згодом”, - додав президент.

Крім того, на селекторі обговорили потреби, про які Зеленський почув напередодні від воїнів на Харківщині.

“Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується”, - зазначив президент.

Нагадаємо

3 жовтня головне управління розвідки МО України повідомило, що українські спецпризначенці батальйону "Стугна" та “Братство” висадились в Криму та уразили окупантів.

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