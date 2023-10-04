"Є про що розказати, але згодом": Зеленський на селекторі заслухав доповіді розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, що провів селектор, де заслухав доповіді розвідки про результати діяльності СБУ та звіт міністра внутрішніх справ, зокрема, щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів рф, пише УНН.
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“Щоденний селектор. Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів”, - написав Зеленський у Telegram.
Голова держави також повідомив, що окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. “Є про що розказати, але згодом”, - додав президент.
Крім того, на селекторі обговорили потреби, про які Зеленський почув напередодні від воїнів на Харківщині.
“Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується”, - зазначив президент.
Нагадаємо
3 жовтня головне управління розвідки МО України повідомило, що українські спецпризначенці батальйону "Стугна" та “Братство” висадились в Криму та уразили окупантів.