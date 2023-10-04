"Есть о чем рассказать, но позже": Зеленский на селекторе заслушал доклады разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что провел селектор, где заслушал доклады разведки о результатах деятельности СБУ и отчет министра внутренних дел, в частности, по ликвидации последствий ночных обстрелов рф, пишет УНН.
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“Ежедневный селектор. Заслушал отчеты разведок и текущие результаты деятельности нашей контрразведки – СБУ. А также отчет министра внутренних дел в частности по ликвидации последствий ночных обстрелов”, - написал Зеленский в Telegram.
Глава государства также сообщил, что отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. “Есть о чем рассказать, но позже”, - добавил президент.
Кроме того, на селекторе обсудили потребности, о которых Зеленский услышал накануне от воинов на Харьковщине.
“Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается”, - отметил президент.
Напомним
3 октября главное управление разведки МО Украины сообщило, что украинские спецназовцы батальона "Стугна" и “Братство” высадились в Крыму и поразили оккупантов.