Є.Нищук: Україна перегляне списки заборонених російських артистів

"Зараз у нас створена міжвідомча комісія, де за участю представників СБУ, працівників Нацради з питань телебачення і радіомовлення, професіоналів, експертів, представників медіакомпаній, в якій іде перегляд тих списків (російських артистів - ред.), які ще з тих часів, коли вони "скопом" пішли, де, ви знаєте, спочатку був той, хто підписався, а підписалися... ну ви знаєте, як там було. Після того можливо він нічого не говорив і їх (списки – ред.) очевидно необхідно переглядати", - сказав він.

Водночас Є.Нищук зазначив, що з'явилися нові артисти, які не просто негативно висловлюються щодо України, а являють собою певну загрозу для безпеки України як висловлюваннями, так і діями.

За словами міністра, до цих поспіхом складених списків деякі представники творчої інтелігенції потрапили випадково. Разом із тим, є багато російських артистів, які своїми висловлюваннями і діями дійсно становлять загрозу для України, але не включені до "чорних списків".

Він додав, що в Міністерстві культури є група людей, яка обробляє звернення щодо тих чи інших діячів культури і скеровує матеріали до СБУ.

Як повідомляв УНН, у Мінкульті вважають неприпустимими заяви І.Дорна щодо конфлікту з Росією.