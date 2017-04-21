Е.Нищук: Украина пересмотрит списки запрещенных российских артистов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38829 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101884 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155508 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116081 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112420 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104183 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107042 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103544 просмотра

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Е.Нищук: Украина пересмотрит списки запрещенных российских артистов

Е.Нищук: Украина пересмотрит списки запрещенных российских артистов

Киев  •  УНН

 • 19149 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В эфире ток-шоу "Право на власть" Министр культуры Евгений Нищук заявил, что межведомственная комиссия с участием представителей СБУ, Нацсовета ТВ, представителей медиакомпаний ведет просмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине, передает УНН.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей СБУ, работников Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет просмотр тех списков (росийских артистов - ред.), которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались ... ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки - ред.) очевидно необходимо пересматривать ", - сказал он.

В то же время Е.Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются относительно Украины, а представляют собой определенную угрозу для безопасности Украины как высказываниями, так и действиями.

По словам министра, к этим поспешно составленным спискам некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно. Вместе с тем, есть много российских артистов, которые своими высказываниями и действиями действительно представляют угрозу для Украины, но не включены в "черные списки".

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения относительно тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

Как сообщал УНН, в Минкульте считают недопустимыми заявления И.Дорна о конфликте с Россией.

Украинские Национальные Новости

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