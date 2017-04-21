Е.Нищук: Украина пересмотрит списки запрещенных российских артистов

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей СБУ, работников Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет просмотр тех списков (росийских артистов - ред.), которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались ... ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки - ред.) очевидно необходимо пересматривать ", - сказал он.

В то же время Е.Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто негативно высказываются относительно Украины, а представляют собой определенную угрозу для безопасности Украины как высказываниями, так и действиями.

По словам министра, к этим поспешно составленным спискам некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно. Вместе с тем, есть много российских артистов, которые своими высказываниями и действиями действительно представляют угрозу для Украины, но не включены в "черные списки".

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения относительно тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

Как сообщал УНН, в Минкульте считают недопустимыми заявления И.Дорна о конфликте с Россией.