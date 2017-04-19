Є.Хачеріді та В.Федорчук не допоможуть "Динамо" у грі з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прес-служба київського "Динамо" сповістила про кілька кадрових втрат на черговому тренуванні команди, передає УНН.
До групи з 22 футболістів, які готуються до гри з "Шахтарем", не увійшли Євген Хачеріді та Валерій Федорчук. Обидва зараз займаються за індивідуальною програмою.
Варто відзначити, що до складу повернувся 19-річний Віктор Циганков, який залікував ушкодження.
Зауважимо, що сьогоднішнє тренування під керівництвом Сергія Реброва було присвячене переважно ігровим вправам, розділившись на шість команд по три футболісти в кожній (за окремою програмою працювали чотири воротарі), футболісти змагалися в теніс-бол, потім робили вправи на розтяжку та координацію.
Як повідомляв УНН, півзахисника Дениса Гармаша і наставника Сергія Реброва було визнано найкращими футболістом та тренером 25-го туру УПЛ відповідно.