Є.Хачеріді та В.Федорчук не допоможуть "Динамо" у грі з "Шахтарем"

До групи з 22 футболістів, які готуються до гри з "Шахтарем", не увійшли Євген Хачеріді та Валерій Федорчук. Обидва зараз займаються за індивідуальною програмою.

Варто відзначити, що до складу повернувся 19-річний Віктор Циганков, який залікував ушкодження.

Зауважимо, що сьогоднішнє тренування під керівництвом Сергія Реброва було присвячене переважно ігровим вправам, розділившись на шість команд по три футболісти в кожній (за окремою програмою працювали чотири воротарі), футболісти змагалися в теніс-бол, потім робили вправи на розтяжку та координацію.

Як повідомляв УНН, півзахисника Дениса Гармаша і наставника Сергія Реброва було визнано найкращими футболістом та тренером 25-го туру УПЛ відповідно.