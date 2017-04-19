Е.Хачериди и В.Федорчук не помогут "Динамо" в игре с "Шахтером"

В группу из 22 футболистов, которые готовятся к игре с "Шахтером", не вошли Евгений Хачериди и Валерий Федорчук. Оба сейчас занимаются по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что в состав вернулся 19-летний Виктор Цыганков, который залечил повреждение.

Заметим, что сегодняшняя тренировка под руководством Сергея Реброва была посвящена преимущественно игровым упражнениям, разделившись на шесть команд по три футболиста в каждой (по отдельной программе работали четыре вратаря), футболисты соревновались в теннис-бол, потом делали упражнения на растяжку и координацию.

Как сообщал УНН, полузащитник Дениса Гармаша и наставник Сергея Реброва были признаны лучшими футболистом и тренером 25-го тура УПЛ соответственно.