Е.Хачериди и В.Федорчук не помогут "Динамо" в игре с "Шахтером"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38815 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101878 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155500 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116076 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116275 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112419 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104182 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107042 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103544 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153345 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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 • 12132 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила о нескольких кадровых потерях на очередной тренировке команды, передает УНН.

В группу из 22 футболистов, которые готовятся к игре с "Шахтером", не вошли Евгений Хачериди и Валерий Федорчук. Оба сейчас занимаются по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что в состав вернулся 19-летний Виктор Цыганков, который залечил повреждение.

Заметим, что сегодняшняя тренировка под руководством Сергея Реброва была посвящена преимущественно игровым упражнениям, разделившись на шесть команд по три футболиста в каждой (по отдельной программе работали четыре вратаря), футболисты соревновались в теннис-бол, потом делали упражнения на растяжку и координацию.

Как сообщал УНН, полузащитник Дениса Гармаша и наставник Сергея Реброва были признаны лучшими футболистом и тренером 25-го тура УПЛ соответственно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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