Яценюк запропонував розширити повноваження прем'єра

При цьому він підкреслив, що слід зберегти прямі вибори Президента. А.Яценюк зауважив, що на сьлгодні згідно із законодавством, "прем'єр може своїм рішення призначити лише керівника апарату".

"Думаю, що до 2019 року ми це не встигнемо зробити... До наступних парламентських та президентських виборів нам необхідно побудувати європейську модель парламентсько-президентської республіки", - зауважив А.Яценюк.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентській вибори у 2019 році.