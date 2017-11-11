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Яценюк запропонував розширити повноваження прем'єра

Яценюк запропонував розширити повноваження прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступає за внесення до парламентських виборів 2024 року змін до Конституції щодо розширення повноважень прем'єр-міністра. Про це він заявив на з'їзді партії "Народний фронт", передає кореспондент УНН.

При цьому він підкреслив, що слід зберегти прямі вибори Президента. А.Яценюк зауважив, що на сьлгодні згідно із законодавством, "прем'єр може своїм рішення призначити лише керівника апарату".

"Думаю, що до 2019 року ми це не встигнемо зробити... До наступних парламентських та президентських виборів нам необхідно побудувати європейську модель парламентсько-президентської республіки", - зауважив А.Яценюк.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентській вибори у 2019 році.

Українські Національні Новини

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