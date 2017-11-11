Яценюк предложил расширить полномочия премьера

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 84342 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 81599 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99163 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100070 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75651 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101310 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 136652 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Яценюк предложил расширить полномочия премьера

Яценюк предложил расширить полномочия премьера

Киев  •  УНН

 • 11952 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Экс-премьер-министр Арсений Яценюк выступает за внесение в парламентских выборов 2024 изменений в Конституцию по расширению полномочий премьер-министра. Об этом он заявил на съезде партии "Народный фронт", передает корреспондент УНН.

При этом он подчеркнул, что следует сохранить прямые выборы Президента. А.Яценюк отметил, что на сегодня согласно законодательству, "премьер может своим решением назначить только руководителя аппарата".

"Думаю, что до 2019 года мы это не успеем сделать... До следующих парламентских и президентских выборов нам необходимо построить европейскую модель парламентско-президентской республики", - отметил А.Яценюк.

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что выдвинут своего кандидата на президентских выборах в 2019 году.

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