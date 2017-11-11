Яценюк предложил расширить полномочия премьера

При этом он подчеркнул, что следует сохранить прямые выборы Президента. А.Яценюк отметил, что на сегодня согласно законодательству, "премьер может своим решением назначить только руководителя аппарата".

"Думаю, что до 2019 года мы это не успеем сделать... До следующих парламентских и президентских выборов нам необходимо построить европейскую модель парламентско-президентской республики", - отметил А.Яценюк.

Как сообщал УНН, в "Народном фронте" заявили, что выдвинут своего кандидата на президентских выборах в 2019 году.