Ястремська очолила рейтинг найкращих тенісисток віком до 20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. 18-річна українка Даяна Ястремська стала лідером рейтингу найкращих молодих тенісисток за версією WTA, інформує УНН з посиланням на сайт WTA.
Одеситка наразі знаходиться на 58 рядку в генерації WTA — цей показник найвищий серед тенісисток, яким ще не виповнилося 20-ть років. За спиною Ястремської знаходиться чешка Маркета Вондрусова (19 років) — 68-ма у світі, та Анастасія Потапова з Росії (17) — 94.
Відзначимо, що більш юна українка Марта Костюк у свої 16 знаходиться на 7-му рядку даного рейтингу.
Зауважимо, що Ястремська виступить на турнірі в Хобарті (Австралія), який стартуватиме з 7-го січня наступного року.