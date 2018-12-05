Ястремская возглавила рейтинг лучших теннисисток до 20 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. 18-летняя украинка Даяна Ястремская стала лидером рейтинга лучших молодых теннисисток по версии WTA, информирует УНН со ссылкой на сайт WTA.
Одесситка сейчас находится на 58 строке в генерации WTA — этот показатель самый высокий среди теннисисток, которым еще не исполнилось 20-ти лет. За спиной Ястремской находится чешка Маркета Вондрусова (19 лет) — 68-я в мире, и Анастасия Потапова из России (17) — 94.
Отметим, что более юная украинка Марта Костюк в свои 16 находится на 7-й строчке данного рейтинга.
Заметим, что Ястремская выступит на турнире в Хобарте (Австралия), который стартует с 7-го января следующего года.