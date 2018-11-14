Ярославський порівняв відродження ХТЗ з плаванням в басейні без води

Представники ЗМІ отримали можливість поставити питання про розвиток ХТЗ безпосередньо його власнику і інвестору, а також ознайомитися з роботою відродженого ним виробництва.

"Основний наш ринок - це Україна. У меншій мірі - зарубіжні ринки. З урахуванням того, що ринки були втрачені, нам доводиться відновлювати. Але цей процес займе певну кількість часу. Працювати нам не звикати. Підприємство цікаве, ХТЗ - лідер українського машинобудування і без уваги воно не залишиться", - розповів бізнесмен журналістам.

Реалізована зараз середньострокова програма розвитку підприємства передбачає інвестиції групи DCH в розмірі близько 230 млн грн.

"Основний акцент ми зробили на модернізацію тракторів. Практично більше 200 нововведень в моделі. Модель набула якісних змін: зовні змінилася, і внутрішньо змінилася. Тому трактор став більш конкурентоспроможним", - пояснив Ярославський.

Він повідомив, що в поточному році з конвеєра зійде близько 800 нових машин, приблизно такі ж обсяги плануються на наступний рік: завод не працює "на склад", а виробляє продукцію, відповідно до портфеля замовлень.

"Ми закінчуємо цей рік, і ставимо такі ж плани, як мінімум, на наступний. З урахуванням всіх обставин, які ми маємо на сьогодні, нам доведеться працювати і більше, і продуктивніше. Щороку, кожного разу із ХТЗ мені створюють складнощі і проблеми. Раніше це був біг з перешкодами, тепер плавання в басейні без води. Тим цікавіше, тим веселіше. У мене є відповідальність за колектив, колектив повинен бути із зарплатою, а я знаходити варіанти для вирішення", - сказав Олександр Ярославський.

Новим етапом розвитку Харківського тракторного заводу стане створення на його базі сучасної багатофункціональної екосистеми для бізнесу. До її складу увійдуть потужний індустріальний парк, комплекс з науковою, технологічною та технічною базою для реалізації інноваційних проектів (технопарк), а також інші об'єкти, включаючи логістичний, освітній і дослідницький центри. До реалізації проекту Олександр Ярославський активно залучає студентську молодь і вчених Харкова - бізнесмен традиційно і системно підтримує багато вузів рідного міста, включаючи Харківський національний університет ім. Каразіна, Національний університет "Харківський політехнічний інститут", Харківський національний університет міського господарства. Готовність взяти участь у відродженні ХТЗ висловили вчора і студенти Харківського держуніверситету харчування і торгівлі, "альма матер" бізнесмена.

"У нас зараз намічається великий проект з реконструкції ХТЗ. Я думаю, що це інвестиції близько 2-3 млрд доларів. Почали ми вчора, а будемо продовжувати роки. Це буде дуже цікаво з точки зору професійного застосування. Мені завжди подобаються проекти, які тримають в тонусі", - сказав Ярославський на заході в УДУХТ.

Нагадаємо, що найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано бізнесменом Ярославським в 2016 році. На той момент завод знаходився в стані затяжної кризи, однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу. За підсумками 2017-го ХТЗ випустив 794 одиниці техніки та отримав прибуток у розмірі 48,8 млн грн. (Проти збитку в 667 млн грн у 2016 році).