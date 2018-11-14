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Ярославский сравнил возрождение ХТЗ с плаваньем в бассейне без воды

Киев  •  УНН

 • 9708 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специалисты Харьковского тракторного завода (ХТЗ) внедряют инновации, отвоевывают потерянные за прошлые годы перебоев в работе рыночные позиции и готовятся к запуску масштабного проекта модернизации предприятия. Об этом вчера на встрече с журналистами рассказал владелец предприятия, основатель группы DCH, владеющей сейчас ХТЗ, Александр Ярославский, передает УНН.

Представители СМИ получили возможность задать вопросы о развитии ХТЗ непосредственно его собственнику и инвестору, а также ознакомиться с работой возрожденного им производства.

“Основной наш рынок — это Украина. В меньшей степени — зарубежные рынки. С учетом того, что рынки были утеряны, нам приходится восстанавливать. Но этот процесс займет определенное количество времени. Работать нам не привыкать. Предприятие интересное, ХТЗ — лидер украинского машиностроения и без внимания оно не останется”, — рассказал бизнесмен журналистам.

Реализуемая сейчас среднесрочная программа развития предприятия предусматривает инвестиции группы DCH в размере около 230 млн грн.

“Основной упор мы сделали на модернизацию тракторов. Практически более 200 новшеств в модели. Модель качественно изменилась: внешне изменилась, и внутренне изменилась. Поэтому трактор стал более конкурентноспособным”, — пояснил Ярославский. Он сообщил, что в текущем году с конвейера сойдет около 800 новых машин, примерно такие же объемы планируются на следующий год: завод не работает “на склад”, а производит продукцию в соответствии с портфелем заказов.

“Мы заканчиваем этот год, и ставим такие же планы, как минимум, на следующий С учетом всех обстоятельств, которые мы имеем на сегодня, нам придется работать и больше, и продуктивнее. Каждый год, каждый раз с ХТЗ мне создают сложности и проблемы. Раньше это был бег с препятствиями, теперь плавание в бассейне без воды. Тем интереснее, тем веселее. У меня есть ответственность за коллектив, коллектив должен быть с зарплатой, а я находить варианты для решения”, сказал Александр Ярославский.

Новым этапом развития Харьковского тракторного завода станет создание на его базе современной многофункциональной экосистемы для бизнеса. В ее состав войдут мощный индустриальный парк, комплекс с научной, технологической и технической базой для реализации инновационных проектов (технопарк), а также другие объекты, включая логистический, образовательный и исследовательский центры. К реализации проекта Александр Ярославский активно привлекает студенческую молодежь и ученых Харькова — бизнесмен традиционно и системно поддерживает многие вузы родного города, включая Харьковский национальный университет им. Каразина, Национальный университет “Харьковский политехнический институт”, Харьковский национальный университет городского хозяйства. Готовность принять участие в возрождении ХТЗ выразили вчера и студенты Харьковского госуниверситета питания и торговли, “альма матер” бизнесмена. “У нас сейчас намечается большой проект по реконструкции ХТЗ. Я думаю, что это инвестиции порядка 2-3 млрд долларов. Начали мы вчера, а будем продолжать годы. Это будет очень интересно с точки зрения профессионального применения. Мне всегда нравятся проекты, которые держат в тонусе”, — сказал Ярославский на мероприятии в УГУПТ.

Напомним, что крупнейшее машиностроительное предприятие, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено бизнесменом Ярославским в 2016 году. На тот момент завод находился в состоянии затяжного кризиса, однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу. По итогам 2017 года ХТЗ выпустил 794 единицы техники и получил прибыль в размере 48,8 млн. грн. (против убытка в 667 млн. грн. в 2016 году).

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