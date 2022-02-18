Дніпровський метзавод Ярославського прозвітував про еко-модернізацію вартістю 170 млн грн

"Проект дозволить знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Загальна сума інвестицій становить близько 170 млн грн", — повідомила прес-служба DCH Ярославського.

"В рамках інвестпроекту з модернізації виробництва на коксохімічному майданчику ДМЗ завершили ремонт 40 камер коксування, - розкрили деталі робіт з модернізації в прес-службі DCH. - Замінили вогнетривку кладку з машинної та коксової сторін, переклали опалювальні простінки. Встановили нову броню, газовідвідну арматуру і вузли армування. Відремонтували і замінили коксове обладнання".

З 2016 року Дніпровський металургійний завод інвестував у проекти з еко-модернізації з метою скорочення викидів в атмосферу 475 млн грн, що дозволило скоротити їх обсяг на 25%. Це є найкращим показником серед усіх металургійних підприємств України. Ярославський реалізовує на ДМЗ інвестиційну програму загальним обсягом 400 млн дол., яка спрямована на модернізацію виробничих потужностей і зниження впливу на навколишнє середовище.

"Дніпровський металургійний завод системно займається модернізацією основних фондів на коксохімічному майданчику, - розповів генеральний директор підприємства Віталій Баш, а також анонсував наступні заходи щодо підвищення продуктивності заводу та екологічності виробництва. - Крім капремонту коксової батареї № 4, в поточному році стартує проект з будівництва системи бездимного завантаження шихти шляхом гідроінжекції. В цілому, це підвищить ефективність роботи печей і значно знизить навантаження на навколишнє середовище".

Завершений черговий етап модернізації виробництва на ДМЗ — це нова вогнетривка кладка, яка не має щілин, двері щільно прилягають до броні. Відремонтовані печі не втрачають коксовий газ - він весь надходить на очищення і переробку. Завдяки герметизації вогнетривкої кладки, усунення прососів в опалювальну систему з камер коксування і більш повного згоряння газу у вертикалах знизяться викиди забруднюючих речовин, а також підвищиться ефективність роботи плавильного обладнання.

Дніпровський металургійний завод — легендарна "Петрівка", як називають цей містоутворюючий гігант самі жителі Дніпра, більше 130 років є лідером у своїй галузі. Входження підприємства в гірничо-металургійний дивізіон групи DCH Олександра Ярославського - стратегічного інвестора заводу - дало можливість ДМЗ вийти на новий рівень розвитку, зберігаючи лідерські позиції як одного з найбільших виробництв галузі, так і в якості найбільшого платника податків України і регіону.

Нагадаємо

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого ввечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. В результаті ДТП пішохід загинув.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області.

Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у скоєнні ДТП, вже знято звинувачення у його скоєнні. Однак, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — лжесвідчення.

Сам бізнесмен Олександр Ярославський вилетів до Лондона ранком наступного дня. Він досі перебуває за кордоном.

Розслідування триває.