Днепровский метзавод Ярославского отчитался об эко-модернизации стоимостью 170 млн грн

“Проект позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Общая сумма инвестиций составляет около 170 млн грн”, — сообщила пресс-служба DCH Ярославского.

“В рамках инвестпроекта по модернизации производства на коксохимической площадке ДМЗ завершили ремонт 40 камер коксования. — раскрыли детали работ по модернизации в пресс-службе DCH. — Заменили огнеупорную кладку с машинной и коксовой сторон, переложили отопительные простенки. Установили новую броню, газоотводящую арматуру и узлы армирования. Отремонтировали и заменили коксовое оборудование”.

С 2016 года Днепровский металлургический завод инвестировал в проекты по эко-модернизации с целью сокращения выбросов в атмосферу 475 млн грн, что позволило сократить их объем на 25%. Это является наилучшим показателем среди всех металлургических предприятий Украины. Ярославский реализовывает на ДМЗ инвестиционную программу общим объемом 400 млн долл., которая направлена на модернизацию производственных мощностей и снижение влияния на окружающую среду.

“Днепровский металлургический завод системно занимается модернизацией основных фондов на коксохимической площадке. — рассказал генеральный директор предприятия Виталий Баш, а также анонсировал следующие мероприятия по повышению производительности завода и экологичности производства. — Кроме капремонта коксовой батареи № 4, в текущем году стартует проект по строительству системы бездымной загрузки шихты путем гидроинжекции. В целом, это повысит эффективность работы печей и значительно снизит нагрузку на окружающую среду”.

Завершенный очередной этап модернизации производства на ДМЗ — это новая огнеупорная кладка, не имеющая щелей, двери плотно прилегают к броням. Отремонтированные печи не теряют коксовый газ — он весь поступает на очистку и переработку. Благодаря герметизации огнеупорной кладки, устранению прососов в отопительную систему из камер коксования и более полному сгоранию газа в вертикалах снизятся выбросы загрязняющих веществ, а также повысится эффективность работы плавильного оборудования.

Днепровский металлургический завод — легендарная “Петровка”, как называют этот градообразующий гигант сами жители Днепра, более 130 лет является лидером в своей отрасли. Вхождение предприятия в горно-металлургический дивизион группы DCH Александра Ярославского — стратегического инвестора завода — дало возможность ДМЗ выйти на новый уровень развития, сохраняя лидерские позиции как одного из крупнейших производств отрасли, так и в качестве крупнейшего налогоплательщика Украины и региона.

Напомним

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошло 9 февраля вечером на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч.3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако вечером 10 февраля стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области.

Как сообщал УНН, с мужчины, пытавшегося взять на себя вину в совершении ДТП, уже сняты обвинения в его совершении. Однако в отношении него открыто уголовное производство за введение следствия в заблуждение — лжесвидетельство.

Сам бизнесмен Александр Ярославский вылетел в Лондон утром 10 февраля. Он до сих пор находится за границей.

Расследование продолжается.