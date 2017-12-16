Ярмоленко з "Борусією" здобув другу підряд перемогу в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Чемпіонат Німеччини з футболу Бундесліга продовжився порцією поєдинків 17-го туру в одному з яких український легіонер Андрій Ярмоленко у складі дортмундської “Борусії” вдома протистояв “Хоффенхайму”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “джмелів”.
Попри те, що рахунок у зустрічі був відкритий гостями — на 21 хвилині гол забив Ута, переможцями вийшли дортмундці. Після великої перерви П’єр-Ерік Обамеянг реалізував пенальті, а за хвилину до завершення основного часу забив Крістіан Пулішич (2:1).
Відзначимо, що Ярмоленко вийшов у стартовому складі і відіграв 73 хвилини. Екс-динамівця змінив 21-річний німецький півзахисник Махмуд Дахуд.
Таким чином, “джмелі” обігнали “Хоффенхайм” (26) в турнірній таблиці і з 28 очками піднялися на 3-тю сходинку, але її можуть втратити у випадку позитивних результатів “Байєра” та РБ “Лейпцига”.
Додамо також, у наступному турі, який відбудеться в 2018 році, дортмундці прийматимуть “Вольфсбург”.
Як повідомляв УНН, новий тренер “Борусії” допоміг команді перервати безвиграшну серію.