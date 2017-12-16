Ярмоленко с "Боруссией" одержал вторую подряд победу в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Чемпионат Германии по футболу Бундеслига продолжился порцией поединков 17-го тура в одном из которых украинский легионер Андрей Ярмоленко в составе дортмундской “Боруссии” дома противостоял “Хоффенхайму”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “шмелей”.
Несмотря на то, что счет во встрече был открыт гостями — на 21 минуте гол забил Ута, победителями вышли дортмундцы. После большого перерыва Пьер-Эрик Обамеянг реализовал пенальти, а за минуту до конца основного времени забил Кристиан Пулишич (2: 1).
Отметим, что Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты. Экс-динамовца сменил 21-летний немецкий полузащитник Махмуд Дахуд.
Таким образом, “шмели” обогнали “Хоффенхайм” (26) в турнирной таблице и с 28 очками поднялись на 3-ю строчку, но ее могут потерять в случае положительных результатов “Байера” и РБ “Лейпцига”.
Добавим также, в следующем туре, который состоится в 2018 году, дортмундцы будут принимать “Вольфсбург”.
Как сообщал УНН, новый тренер “Боруссии” помог команде прервать безвыигрышную серию.