Ярмоленко с "Боруссией" одержал вторую подряд победу в Бундеслиге

Несмотря на то, что счет во встрече был открыт гостями — на 21 минуте гол забил Ута, победителями вышли дортмундцы. После большого перерыва Пьер-Эрик Обамеянг реализовал пенальти, а за минуту до конца основного времени забил Кристиан Пулишич (2: 1).

Отметим, что Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты. Экс-динамовца сменил 21-летний немецкий полузащитник Махмуд Дахуд.

Таким образом, “шмели” обогнали “Хоффенхайм” (26) в турнирной таблице и с 28 очками поднялись на 3-ю строчку, но ее могут потерять в случае положительных результатов “Байера” и РБ “Лейпцига”.

Добавим также, в следующем туре, который состоится в 2018 году, дортмундцы будут принимать “Вольфсбург”.

Как сообщал УНН, новый тренер “Боруссии” помог команде прервать безвыигрышную серию.