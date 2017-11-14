Ярмоленко увійшов до збірної зірок, які не потрапили на ЧС-2018

Крім українського легіонера "Борусії" з Дортмунда, у зірковому списку "невдах" також виявився партнер нашого земляка по клубу габонець П’єр-Емерік Обамеянг.

Окрім того до символічного складу увійшли: Джанлуїжді Буффон, Марко Верратті, Гарет Бейл, Сократіс Папастатопулос, Едін Джеко, Генріх Мхітарян, Арьєн Роббен, Давід Алаба, Арда Туран, , Марек Гамшик, Набі Кейта, Крістіан Пулішич, Алексіс Санчес й Артуро Відаль.

Варто зауважити, що Ярмоленко став найкращим бомбардиром української команди у відбірковому циклу до ЧС-2018 – 6 голів і 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що Швеція не дозволила Італії вперше за 60 років вийти на Мундіаль.