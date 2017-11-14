Ярмоленко вошел в сборную звезд, которые не попали на ЧМ-2018

Кроме украинского легионера "Боруссии" из Дортмунда, в звездном списке "неудачников" также оказался партнер нашего земляка по клубу габонець Обамеянг.

Кроме того к символическому состав вошли: Джанлуижди Буффон, Верратти, Гарет Бэйл, Папастатопулос, Эдин Джеко, Генрих Мхитарян, Арьен Роббен, Давид Алаба, Арда Туран,, Гамшик, Наби Кейта, Кристиан Пулишич, Алексис Санчес и Артуро Видаль.

Стоит заметить, что Ярмоленко стал лучшим бомбардиром украинской команды в отборочном цикла к ЧМ-2018 - 6 голов и 2 результативные передачи.

Напомним, что Швеция не позволила Италии впервые за 60 лет выйти на Мундиаль.