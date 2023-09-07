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Японія запустила ракету-носій з місячним посадковим модулем

Японія запустила ракету-носій з місячним посадковим модулем

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Японія запустила ракету-носій Н2А зі своїм першим місячним посадковим модулем SLIM та американським супутником XRISM. Старт відбувся з космодрому Танегасіма Трансляція, трансляція велась на YouTube-каналі японського аерокосмічного агентства JAXA, передає УНН.

Деталі

Відділення апарату відбулося за планом через 47 хвилин після запуску. Посадковий модуль SLIM має висоту 2,4 м та важить 200 кг.

Його основним завданням є дослідження кратерів та рельєфу Місяця з використанням технологій, аналогічних системам розпізнавання осіб.

Також апарат обладнано спеціальною камерою для вимірювання вмісту заліза та інших елементів на поверхні.

Модуль повинен досягти орбіти Місяця через 3-4 місяці після запуску, а вже через 4-6 місяців прилунитися на його поверхні.

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