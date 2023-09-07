Япония запустила ракету-носитель с лунным посадочным модулем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Япония запустила ракету-носитель Н2А со своим первым лунным посадочным модулем SLIM и американским спутником XRISM. Старт состоялся с космодрома Танэгасима Трансляция, трансляция велась на YouTube-канале японского аэрокосмического агентства JAXA, передает УНН.
Детали
Отделение аппарата произошло по плану через 47 минут после запуска. Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг.
Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц.
Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.
Модуль должен достичь орбиты Луны через 3-4 месяца после запуска, а уже через 4-6 месяцев прилуниться на ее поверхности.
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