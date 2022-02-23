Японія та Австралія приєдналися до санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Японія запровадить санкції щодо Росії у зв'язку з визнанням Москвою "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". До санкційного режиму приєднується й Австралія, після оголошення аналогічного рішення з Канади, ЄС, Великої Британії та США, пише УНН з посиланням на DW.
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Штрафні заходи Японії включатимуть заборону на випуск і розміщення нових держоблігацій Росії в Японії, заявив у середу, 23 лютого, прем'єр-міністр цієї країни Фуміо Кісіда.
Окрім того, санкції стосуватимуться так званих "Л/ДНР". За словами голови японського кабінету міністрів, буде призупинено видачу віз та заморожено активи деяких фізичних осіб, які діють у цих областях, крім того, буде заборонено імпорт та експорт із цих регіонів.
Прем'єр-міністр Японії закликав Москву повернутися за стіл переговорів і додав, що у разі погіршення обстановки вжиті заходи можуть бути переглянуті.
Цього ж дня прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон проанонсував запровадження санкцій щодо Росії, подібно до того, як це вже зробили США, Велика Британія, Канада та Євросоюз.
За словами Моррісона, перші санкції стосуватимуться конкретних осіб - вісьмох членів Ради безпеки РФ, відповідальних за останні дії Росії, і включатимуть заборону на відвідування Австралії та фінансові обмеження. Більш широкі штрафні заходи будуть націлені на так звані "Л/ДНР", і торкнуться транспортних, енергетичних, телекомунікаційних та нафтогазових підприємств там. Окрім того, санкції торкнуться російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" та кількох банків. Після першого пакету заходів будуть і інші, "це лише початок процесу", підкреслив очільник уряду Австралії.
Раніше, 22 лютого, стало відомо, що США ввели санкції щодо "ВЕБ.РФ" та "Промзв'язокбанку", а також фізичних осіб, які вважаються близькими до президента РФ Володимира Путіна - синів голови ФСБ Олександра Бортникова, ексголови Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова та заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.