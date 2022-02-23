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Япония и Австралия присоединились к санкциям против России

Япония и Австралия присоединились к санкциям против России

Киев • УНН

 • 144659 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Япония введет санкции в отношении России в связи с признанием Москвой "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". К санкционному режиму присоединяется и Австралия, после объявления аналогичного решения из Канады, ЕС, Великобритании и США, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Штрафные меры Японии будут включать запрет на выпуск и размещение новых гособлигаций России в Японии, заявил в среду, 23 февраля, премьер-министр этой страны Фумио Кисида.

Кроме того, санкции будут касаться так называемых "Л/ДНР". По словам главы японского кабинета министров, будет приостановлена выдача виз и заморожены активы некоторых физических лиц, которые действуют в этих областях, кроме того, будет запрещен импорт и экспорт из этих регионов.

Премьер-министр Японии призвал Москву вернуться за стол переговоров и добавил, что в случае ухудшения обстановки принятые меры могут быть пересмотрены.

В этот же день премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проанонсировал введение санкций в отношении России, подобно тому, как это уже сделали США, Великобритания, Канада и Евросоюз.

По словам Моррисона, первые санкции будут касаться конкретных лиц - восьмерых членов Совета безопасности РФ, отвечающих за последние действия России, и будут включать запрет на посещение Австралии и финансовые ограничения. Более широкие штрафные меры будут нацелены на так называемые "Л/ДНР", и коснутся транспортных, энергетических, телекоммуникационных и нефтегазовых предприятий там. Кроме того, санкции коснутся российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" и нескольких банков. После первого пакета мер будут и другие, "это лишь начало процесса", подчеркнул глава правительства Австралии.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что США ввели санкции в отношении "ВЭБ.РФ" и "Промсвязьбанка", а также физических лиц, которые считаются близкими к президенту РФ Владимиру Путину - сыновей главы ФСБ Александра Бортникова, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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