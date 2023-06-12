Японія продовжила наказ про знищення ракет КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністерство оборони повідомило в неділю, що продовжило наказ, за яким Сили самооборони мають знищити будь-які північнокорейські снаряди, які можуть пролетіти над територією Японії, попри закінчення періоду, протягом якого Пхеньян заявив, що запустить ракету-носій супутника, пише Kyodo, передає УНН.
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Рішення свідчить про те, що Японія залишатиметься пильною, оскільки Північна Корея заявила, що планує зробити спробу найближчим часом після невдалого запуску наприкінці минулого місяця.
Наприкінці травня Північна Корея повідомила Японію та Міжнародну морську організацію про те, що планує запустити супутник між 31 травня та опівніччю суботи.
Японія вважає будь-який запуск ракети із супутником Північною Кореєю еквівалентним випробуванню балістичної ракети та, таким чином, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, спрямованих на перешкоду ядерним і ракетним розробкам Пхеньяна.
Нагадаємо
КНДР уже здійснила перший запуск супутника, але снаряд упав у море після того, як на короткий час викликав попередження про надзвичайні ситуації в Південній Кореї та Японії.