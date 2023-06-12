Япония продлила приказ об уничтожении ракет КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство обороны сообщило в воскресенье, что продлило приказ, по которому Силы самообороны должны уничтожить любые северокорейские снаряды, которые могут пролететь над территорией Японии, несмотря на окончание периода, в течение которого Пхеньян заявил, что запустит ракету-носитель спутника, пишет Kyodo, передает УНН.
Детали
Решение свидетельствует о том, что Япония будет оставаться бдительной, поскольку Северная Корея заявила, что планирует предпринять попытку в ближайшее время после неудачного запуска в конце прошлого месяца.
В конце мая Северная Корея уведомила Японию и Международную морскую организацию о том, что планирует запустить спутник между 31 мая и полуночью субботы.
Япония считает любой запуск ракеты со спутником Северной Кореей эквивалентным испытанию баллистической ракеты и, таким образом, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на препятствование ядерным и ракетным разработкам Пхеньяна.
Напомним
КНДР уже осуществила первый запуск спутника, но снаряд упал в море после того, как на короткое время вызвал предупреждения о чрезвычайных ситуациях в Южной Корее и Японии.