Японія підтвердила продовження санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Японія підтвердила свою позицію щодо продовження санкцій стосовно Росії через агресію проти України. Про це повідомив посол України в Японії Ігор Харченко, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
“У ході зустрічей, які провів сьогодні в Токіо перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів з державним міністром закордонних справ Нобуо Кісі та міністром економіки, торгівлі та промисловості Хіросіге Секо, японська сторона підтвердила незмінність своєї позиції щодо продовження санкцій стосовно Росії у зв’язку з агресією проти України і солідарності країн Сімки з цього питання”, — повідомив посол.