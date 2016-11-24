Японія підтвердила продовження санкції проти Росії

“У ході зустрічей, які провів сьогодні в Токіо перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів з державним міністром закордонних справ Нобуо Кісі та міністром економіки, торгівлі та промисловості Хіросіге Секо, японська сторона підтвердила незмінність своєї позиції щодо продовження санкцій стосовно Росії у зв’язку з агресією проти України і солідарності країн Сімки з цього питання”, — повідомив посол.