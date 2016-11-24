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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония подтвердила продолжение санкции против России

Киев • УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Япония подтвердила свою позицию о продолжении санкций в отношении России из-за агрессии против Украины. Об этом сообщил посол Украины в Японии Игорь Харченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Япония подтвердила продолжение санкции против России

"В ходе встреч, проведенных сегодня в Токио первым вице-премьер-министр - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым с государственным министром иностранных дел Нобуо Кисе и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Секо, японская сторона подтвердила неизменность своей позиции по продолжению санкций в отношении России в связи с агрессией против Украины и солидарности стран Семерки по этому вопросу ", - сообщил посол.

Украинские Национальные Новости

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