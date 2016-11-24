Япония подтвердила продолжение санкции против России

"В ходе встреч, проведенных сегодня в Токио первым вице-премьер-министр - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым с государственным министром иностранных дел Нобуо Кисе и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Секо, японская сторона подтвердила неизменность своей позиции по продолжению санкций в отношении России в связи с агрессией против Украины и солидарности стран Семерки по этому вопросу ", - сообщил посол.