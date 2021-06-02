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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Японія на карті до Олімпіади "включила" у свій склад спірні території з Кореєю: Сеул відреагував

Київ • УНН

 • 16335 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Уряд Республіки Корея закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підключитися до вирішення питання про включення Японією в офіційну карту Олімпійських ігор в Токіо островів Токто, де-факто контрольованих Сеулом. Міністерство культури, спорту і туризму повідомило, що направило в МОК в середу лист із закликом до “активного посередництва”, пише УНН.

Японія на карті до Олімпіади "включила" у свій склад спірні території з Кореєю: Сеул відреагував

Деталі

Даний крок зроблений через вісім днів після того, як Сеул відправив лист в Олімпійський комітет Японії з вимогою внести зміни в карту. На карті естафети олімпійського вогню, розміщеної на веб-сайті Олімпійських ігор в Токіо, Токто відзначені точкою такого ж кольору, що і територія Японії.

Повідомляється також, що в середу радника-посланника посольства Японії в Сеулі Хірохіса Сому викликали в МЗС Республіки Корея, де йому висловили протест “у зв’язку з необґрунтованими територіальними претензіями” з боку Токіо.

Раніше південнокорейське МЗС заявило, що буде “рішуче боротися з новими спробами Японії оскаржити суверенітет Республіки Корея над островами Токто” і не потерпить “неправомірних дій Токіо”.

Основні політичні партії Південної Кореї також засудили Японію і піддали критиці МОК за “упереджене ставлення” до даної проблеми. Під час зимових Олімпійських ігор 2018 року в південнокорейському Пхьончхані МОК порадив прибрати спірні острови з прапора об’єднаної команди двох Корей після протесту Японії. Правляча в Південній Кореї Демократична партія “Тобуро” назвала подібний підхід МОК “проявом подвійних стандартів, які можуть зашкодити репутації” цієї організації.

На фоні скандалу в країні все голосніше звучать заклики бойкотувати Олімпійські ігри, якщо Японія відмовиться виконати вимоги Сеула, про що повідомляють корейські видання The Korea Times і The Korea Herald.

Зазначимо, що це не перший одіозний випадок з картою Японії на Іграх-2020. Раніше острова Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї (Південні Курили), які контролює РФ, були зображені як частина Японії на офіційному сайті Олімпійських ігор.

Довідка

Токто є групою невеликих островів загальною площею 0,188 кв. км, розташованих на схід від Корейського півострова. Ці безлюдні скелясті території стали предметом міжнародної суперечки після 1945 року, коли Корея була звільнена від японського колоніального панування. Зараз острова контролюються збройними силами Південної Кореї.

Токіо стверджує, що Сеул незаконно окупував ці території, включені до складу Японської імперії в 1905 році. У Пхеньяні і Сеулі заявляють, що острови завжди були частиною корейської держави.

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