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Япония на карте к Олимпиаде "включила" в свой состав спорные территории с Кореей: Сеул отреагировал

Киев • УНН

 • 16335 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Правительство Республики Корея призвало Международный олимпийский комитет (МОК) подключиться к решению вопроса о включении Японией в официальную карту Олимпийских игр в Токио островов Токто, де-факто контролируемых Сеулом. Министерство культуры, спорта и туризма сообщило, что направило в МОК в среду письмо с призывом к “активному посредничеству”, пишет УНН.

Япония на карте к Олимпиаде "включила" в свой состав спорные территории с Кореей: Сеул отреагировал

Детали

Данный шаг предпринят спустя восемь дней после того, как Сеул отправил письмо в Олимпийский комитет Японии с требованием внести изменения в карту. На карте эстафеты олимпийского огня, размещенной на веб-сайте Олимпийских игр в Токио, Токто отмечены точкой такого же цвета, что и территория Японии.

Сообщается также, что в среду советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому вызвали в МИД Республики Корея, где ему выразили протест “в связи с необоснованными территориальными притязаниями” со стороны Токио.

Ранее южнокорейский МИД заявил, что будет “решительно бороться с новыми попытками Японии оспорить суверенитет Республики Корея над островами Токто” и не потерпит “неправомерных действий Токио”.

Основные политические партии Южной Кореи также осудили Японию и подвергли критике МОК за “предвзятое отношение” к данной проблеме. Во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане МОК посоветовал убрать спорные острова с флага объединенной команды двух Корей после протеста Японии. Правящая в Южной Корее Демократическая партия “Тобуро” назвала подобный подход МОК “проявлением двойных стандартов, которые могут повредить репутации” этой организации.

На фоне скандала в стране все громче звучат призывы бойкотировать Олимпийские игры, если Япония откажется выполнить требования Сеула, о чем сообщают корейские издания The Korea Times и The Korea Herald.

Отметим, что это не первый одиозный случай с картой Японии на Играх-2020. Ранее острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы), которые контролирует РФ, были изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр.

Справка

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда были частью корейского государства.

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