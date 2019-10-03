Якутський шаман, який йшов “виганяти Путіна”, став персонажем гри
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Про якутського шамана, який йшов до Москви “виганяти Путіна”, створили гру. Про це повідомляє УНН з посилання на Google Play.
“Шлях шамана. Допоможи якутському шаману дійти до світового зла. Знешкодь чисельні загони ОМОНу. Проведи обряд і очисти величезну територію від темних сил”, — йдеться в описі додатку.
Нагадаємо, Олександр Габишев в березні вирушив до Москви для проведення “обряду вигнання Путіна”. Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії і Іркутської області. Вранці 20 вересня він був доставлений до Якутська, а після — в психоневрологічний диспансер республіки.
Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.
Пізніше Габишев повідомив своїм прихильникам, що з ним поводилися коректно, а з тими, хто його затримував, вони “навіть подружилися”. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на зустрічі з журналістами заявив, що Кремль не має ніякого відношення до затримання Олександра Габишева.
У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем совісті і вимагають його звільнення.
У російському представництві заявили, що реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів.