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У російській Бурятії викрали шамана, який йшов “виганяти” Путіна з Кремля

У російській Бурятії викрали шамана, який йшов “виганяти” Путіна з Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У російській Бурятії в ніч на 19 вересня викрали якутського шамана Олександра Габишева, який йшов до Москви “виганяти” президента Росії Володимира Путіна з Кремля, повідомив проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії один із прихильників шамана, передає УНН.

За його словами, вночі до табору біля села Видріно на кордоні з Іркутською областю приїхали кілька машин. Люди в масках оточили палатку шамана та повезли його в невідомому напрямку.

“Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю, вони швидко оточили наш табір і прямо до палатки шамана... Їх було, можливо, кілька десятків людей”, — каже свідок викрадення.

За його словами, ніхто з людей в масках не представлявся й не показував посвідчень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: за вбивство шаманки в Перу лінчували канадійця

Журналіст Борис Ветров із посиланням на джерела в правоохоронних органах заявив у коментарі Сибір.Реалії, що проти шамана відкрили кримінальну справу.

Шаман Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви, де він має намір “вигнати” Путіна з Кремля у 2021 році.

Нагадаємо, у Росії суд відправив під арешт соратника опозиціонера Навального.

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