ЗМІ: за вбивство шаманки в Перу лінчували канадійця

В четвер мешканка перуанського села Олівія Аревало, що займалася медициною в племені Шіпібо-Конібо, була вбита двома пострілами. Мешканці села вирішили, що вбивство є справою рук канадця Себастьяна Пола Вудроффа, який жив в Укаялі і, імовірно, звертався до цілительки за допомогою.



Поліція знайшла тіло Вудроффа приблизно у 600 метрів від будинку Аревало після того, як в мережі з'явилося відео страти. У ньому Вудрофф стогне в калюжі, після чого йому на шию накидають мотузку і тягнуть на очах у місцевих жителів.



За словами Рікардо Палми Хіменеса, який очолює групу прокурорів в Укаялі, про підозрюваних у вбивстві шаманки говорити поки рано. Він також підтвердив, що поки ніхто не був заарештований у зв’язку зі справою.



"Ми не заспокоїмося, поки обидва вбивства - і корінної мешканки, і канадського чоловіка - не будуть розкриті", - заявив він.

За словами Хіменеса, Вудроффа спочатку кілька разів ударили, потім задушили.



Як повідомляв УНН, шестеро рейнджерів Національного парку "Вірунга" у Конго загинули внаслідок озброєного нападу із засідки.