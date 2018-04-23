СМИ: за убийство шаманки в Перу линчевали канадца

В четверг жительница перуанского села Оливия Аревало, которая занималась медициной в племени Шипибо-Конибо, была убита двумя выстрелами. Жители села решили, что убийство является делом рук канадца Себастьяна Пола Вудрофф, который жил в Укаяли и, вероятно, обращался к целительнице за помощью.



Полиция нашла тело Вудрофф примерно в 600 метрах от дома Аревало после того, как в сети появилось видео казни. В нем Вудрофф стонет в луже, после чего ему на шею накидывают веревку и тянут на глазах у местных жителей.



По словам Рикардо Палмы Хименеса, который возглавляет группу прокуроров в Укаяли, о подозреваемых в убийстве шаманки говорить пока рано. Он также подтвердил, что пока никто не был арестован в связи с делом.



"Мы не успокоимся, пока оба убийства - и коренной жительницы, и канадского мужчина - не будут раскрыты", - заявил он.

По словам Хименеса, Вудрофф сначала несколько раз ударили, потом задушили.



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