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Якутский шаман, который шел "выгонять Путина", стал персонажем игры

Киев • УНН

 • 27643 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. О якутском шамане, который шел в Москву "выгонять Путина", создали игру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Play.

Якутский шаман, который шел "выгонять Путина", стал персонажем игры

"Путь шамана. Помоги якутскому шаману дойти до мирового зла. Обезвредь многочисленные отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил", - говорится в описании приложения.

Напомним, Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после - в психоневрологический диспансер республики.

Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

Позже Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и требуют его освобождения.

В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и другие граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и религиозных обрядов.

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