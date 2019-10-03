Якутский шаман, который шел "выгонять Путина", стал персонажем игры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. О якутском шамане, который шел в Москву "выгонять Путина", создали игру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Play.
"Путь шамана. Помоги якутскому шаману дойти до мирового зла. Обезвредь многочисленные отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил", - говорится в описании приложения.
Напомним, Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после - в психоневрологический диспансер республики.
Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.
Позже Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.
В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и требуют его освобождения.
В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и другие граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и религиозных обрядов.